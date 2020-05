Das Aus vor dem Lockdown-Ende – Arena Fitness im Wankdorf öffnet nicht mehr Dem Betreiber von Berns grösstem Fitnesscenter wurde gekündigt. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor mehrere Mieten nicht bezahlt. Benjamin Bitoun

Bleibt auch nach dem Ende des Lockdown geschlossen: Arena Fitness im Wankdorf. Foto: PD

Auch Fitnesscenter dürfen am 11. Mai wieder öffnen – sofern sie die entsprechenden Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit einhalten können. Doch beim Arena Gym im Wankdorfstadion, mit einer Fläche von über 2400 Quadratmetern nach eigenen Angaben «das grösste Fitnesscenter in Bern», bleiben die Türen geschlossen. «Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mir der Vermieter meinen langjährigen Mietvertrag für den Betrieb der Arena gekündigt hat», teilt der Betreiber Markus Ramseier auf der Website des Fitnesscenters seinen Abonnenten mit.

Auf eine Anfrage dieser Zeitung reagierte Ramseier nicht. Gegenüber TeleBärn bestätigte er jedoch, dass er am vergangenen Donnerstag der Vermieterin Wincasa die Schlüssel abgeben musste, weil er mehrere Mieten nicht bezahlt habe. Wincasa wollte sich zum Mietverhältnis nicht äussern.

Angeblich seien Verhandlungen mit einer Fitnesscenterkette um die Übernahme des Arena Gym am Laufen, heisst es in dem Beitrag weiter. Ob die Kette allerdings auch die Abonnemente und die Mitarbeitenden übernehme, sei derzeit unklar. Gemäss Website beschäftigt das Fitnesscenter rund vierzig Trainerinnen und Trainer plus Personal im Bistro und am Empfang.