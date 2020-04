Grossanlass im Berner Oberland – Auch der Inferno-Triathlon fällt in diesem Jahr aus Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat sich das Organisationskomitee entschieden, die für August geplante Grossveranstaltung abzusagen.

In diesem Sommer wird der Startschuss zum Inferno-Triathlon nicht erfolgen. Foto: PD

Aufmerksam habe das Organisationskomitee des eigentlich am 21. und 22. August geplanten Inferno-Triathlons und -Halbmarathons die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie beobachtet, heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Man habe sich mit möglichen, der Situation angepassten Durchführungsvarianten der sportlichen Grossveranstaltung auseinandergesetzt. Qualität und Sicherheit hätten jedoch «nicht im gewohnt hohen Standard» umgesetzt werden können.

«Um den Inferno-Triathlon längerfristig zu sichern, hat das OK von einer Alternativvariante abgesehen und den diesjährigen Anlass abgesagt», so die Mitteilung. Ein längeres Abwarten wäre «mit grossen finanziellen Folgen» verbunden gewesen. Folgen, die der Verein nicht hätte tragen können. Der nächste Inferno-Triathlon und -Halbmarathon soll somit am 21. August 2021 stattfinden.

( pd/jez )