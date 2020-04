Kulturgarten Steffisburg – Auch in Corona-Zeiten ist Artenvielfalt wichtig Die Kulturgärten sollen trotz Corona bepflanzt werden, wenn auch nicht an einem gemeinsamen Pflanztag auf dem Dorfplatz. Wer im öffentlichen Raum gärtnern will, kann sich noch bis zum 6. Mai anmelden und eine Garteninsel reservieren.

Ein Teil des Kulturgartens: Vor dem Gemeindehaus Steffisburg wuchs letztes Jahr Mais. Foto: PD

Der Kulturgarten Steffisburg startet in die zweite Saison – trotz Corona-Krise. Denn die Gemeinde will das Projekt in diesem Jahr nicht auf Eis legen. «Gründe dafür gibt es genug», sagt Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP). «Obwohl die Themen des Kulturgartens momentan etwas in den Hintergrund rücken, bleiben diese von grosser Bedeutung. Es ist mir wichtig, dass wir den eingeschlagenen Weg zur Förderung der Biodiversität weiterführen und dass das öffentliche Leben trotz Krise weiterhin möglich ist», begründet Jürg Marti den Entscheid, das Projekt auch in diesem Jahr zu realisieren. «Zudem wollen wir die krisengeschüttelten Betriebe unterstützen», so Marti weiter.