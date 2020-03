Kampf gegen Coronavirus – Auch Zivilschützer müssen mit baldigem Aufgebot rechnen Die Berner Zivilschutzorganisationen setzen ihre Mitglieder in erhöhte Alarmbereitschaft. Pioniere bauen seit heute Mittwoch das Testzentrum im Wankdorf auf. Quentin Schlapbach

Am Bahnhof Bern verabschiedet sich ein Rekrut in den Corona-Einsatz. Auch der Zivilschutz könnte bald schon breit für die Bewältigung der Krise eingesetzt werden. Foto: Christian Pfander

Mehrere Zivilschützer in der Region Bern erhielten am Mittwochmorgen eine SMS-Nachricht: «Ausserordentliche Lage. Einsätze jederzeit möglich» stand darin. Ab sofort gelte die Einrückpflicht bei entsprechendem Aufgebot. Innert zwei Stunden müssen die Zivilschützer im Ernstfall auf Platz stehen. Dieses Aufgebot wird wiederum per SMS erfolgen.

Bereits Anfang Woche machten mehrere Zivilschutzorganisationen ihre Mitglieder schriftlich auf mögliche Einsätze in den kommenden Tagen aufmerksam. Sie sollen ihre Arbeitgeber umgehend informieren, dass sie bald eingezogen werden könnten. Falls sich die Corona-Krise – wie von vielen Epidemiologen erwartet – weiter zuspitzen wird, werden die Schutzdienstleistenden für die Nothilfe gebraucht.

Acht Organisationen im Einsatz

Laut Hanspeter von Flüe, Chef des Kantonalen Führungsorgans, das die Corona-Krise im Kanton Bern managt, sind einige der insgesamt 30 Berner Zivilschutzorganisationen bereits seit Ende letzter Woche aktiv. Neben den grossen Organisationen Bern plus, Thun plus und Biel laufen auch Einsätze in den Verbänden Worb-Bigenthal, Gantrisch, Trachselwald, Aaretal und Büren. Sie alle regeln ihren Personalbedarf selbstständig. «Das Aufgebot für die Schutzdienstleistenden erfolgt nicht über den Kanton, sondern über die Gemeinden», sagt von Flüe.

Gefragt sind vor allem die Betreuer. Sie könnten in der Triage in den Spitälern oder für die Betreuung in den Altersheimen eingesetzt werden. Auch Zivilschützer, die in der Führungsunterstützung ausgebildet sind, werden gebraucht. Sie sollen den regionalen Führungsorganen bei administrativen Arbeiten unter die Arme greifen.

700 Mitglieder alarmiert

Das Führungsorgan der Zivilschutzorganisation Bern plus – die grösste Organisation im Kanton – hat heute Mittwoch seinen Lagerraum in Betrieb genommen. Von hier aus soll es zusammen mit Schutz und Rettung Bern die Corona-Krise im Auftrag der Stadt Bern permanent verfolgen. Seit heute stehen weiter zehn Zivilschützer im Einsatz, um im Wankdorf ein Schnelltest-Zentrum aufzubauen. Dank dieser schweizweit einmaligen Einrichtung sollen Corona-Verdachtsfälle ab kommender Woche innert 24 Stunden Klarheit haben, ob sie das Virus in sich tragen.

Weitere Einsätze für den Zivilschutz dürften bald schon folgen. Dass die gesamte Zivilschutzorganisation Bern plus auf einmal aufgeboten wird, sei aber unwahrscheinlich, sagt Thomas Jauch, Leiter Kommunikation der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie der Stadt Bern. «Aufgrund der aktuellen Lage sind viele Zivilschutzangehörige stark im eigenen Berufs- oder Privatleben eingebunden.» Die 700 aktiven Mitglieder der ZSO Bern plus wurden deshalb dazu aufgefordert, dem Führungsorgan Daten zu melden, an denen sie zur Verfügung stehen würden.

Bei ihren Einsätzen gehen Schutzdienstleistende natürlich selbst ein erhöhtes Risiko ein, sich mit dem Virus anzustecken. Es würden aber sämtliche Vorkehrungen getroffen, dass dies nicht passiert, sagt Jauch. «Alle Massnahmen gemäss Bundesamt für Gesundheit werden eingehalten.» Wo Schutzmaterial nötig sein wird, stehe es zur Verfügung. «Desinfektionsmittel sind bereits beim Einrücken vorhanden, und die Personen werden zusätzlich mit einem Thermoscan auf Fieber getestet», so Jauch.