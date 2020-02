Lauberhorn-Abfahrt für alle – Auf den Spuren von Beat Feuz Jetzt kann auch die breite Öffentlichkeit die berühmt-berüchtigte Strecke testen. pd

Fast immer in Hocke. Beat Feuz bei seiner diesjährigen Siegesfahrt auf der Lauberhorn-Abfahrt. keystone-sda.ch

Erst vor einigen Tagen hat Beat Feuz die Lauberhornabfahrt bekanntlich zum dritten Mal für sich entschieden. Wenige Tage nach der Austragung sind die meisten Abschnitte der berühmten Rennstrecke bereits wieder für alle Wintersportler geöffnet. Ab heute Mittwoch steht die Rennstrecke mit Ausnahme des Ziel-S (Abbauarbeiten im Zielgelände) zur freien Verfügung. Die gesamte Rennstrecke ist ab Samstag, 25. Januar, uneingeschränkt geöffnet. Wagemutige können es den Skistars gleichtun und die längste Abfahrt der Welt vom Start bis ins Ziel unter die Bretter nehmen – aus dem Starthaus in Richtung Hundschopf und in rasantem Tempo weiter hinunter bis zum Ziel-S. Zwischendurch werden in nächster Zeit jeweils am Morgen noch kleinere Rennen im obersten Teil der Strecke (alle oberhalb des Hundschopfes) stattfinden. (pd)