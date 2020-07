Thuner Stadtwanderung Etappe 5 – Auf der Spaziermeile mit Seeanstoss Auf der fünften und letzten Etappe der Wanderung entlang der Thuner Stadtgrenze hat der Autor Thuns Flaniermeile erkundet und einen runden Abschluss gefunden. Godi Huber

Ausblick von der Strättligburg: Die Stadt Thun im Morgenlicht. Foto: Godi Huber

Unter dem Lindenbaum einige Male tief durchatmen und los gehts oben bei der Strättligburg zur letzten Etappe der Thuner Grenzwanderung. Herrlich der Blick über den See und die Stadt der Alpen im zarten Licht der Morgensonne. Das Leben in den schmucken Häusern am Strättlighügel erwacht, und ich muss aufpassen, dass ich im Labyrinth der Strässchen und Strassen die richtige Kurve erwische.