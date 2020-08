Zwei Pendlergemeinden – Auf der Suche nach der neuen Mitte Biglen und Konolfingen sind Pendlergemeinden. Beide planen grössere Bauvorhaben in ihrer Ortsmitte. Und wollen so alte Versäumnisse nachholen. Cedric Fröhlich

Die historische Schmitte in Konolfingen weicht einem neuen Dorfplatz. Foto: Christian Pfander

Der Bagger ist da, das untrügliche Zeichen dafür, dass sich der Krampf am Konolfinger Kreuzplatz gelöst hat. Zwei historische Gebäude, darunter die alte Schmitte, am schwer befahrenen Pendlerkreuz werden in diesen Tagen abgerissen. An ihrer Stelle entstehen ein Dorfplatz und eine Bäckerei.