Auf die Verlotterung des Gartens!

Wenn es einen Gott gibt, denkt man, dann ist der perfekte Rasen eine Chimäre. Etwas Irres. Etwas, worauf es nicht ankommt. Beziehungsweise der direkte Weg in die Hölle. Und Google sei Dank: Mit «perfekt» verbinden sich erst mal nur «Mann», «Pizzateig», «Reitersitz» und «Bleistift». Man muss schon noch ein «R» eingeben, um zum perfekten Rasen zu gelangen – noch vor dem perfekten Rucksack und dem perfekten Rinderbraten.

Kann es also sein, so die Hoffnung eines ernsthaft Rasenwahnsinnigen, der unmittelbar vor der Kapitulation steht, dass der feinmanikürte, innig geliebte und mit dem Rasenkantenstecher millimetergenau begradigte Rasen gar nicht mehr so erstrebenswert ist wie einst? Könnte es sein, so die Utopie eines am Einfamilienhaus-Gartenrasen seit bald zehn Jahren Scheiternden, dass gar nicht mehr so viele Menschen von den verführerischen Attributen träumen, wie sie zum Beispiel der «Greenfield Rasensamen Loretta Superrasen» im Gartencenter aufbietet? Als da wären: «höchste Belastbarkeit, tiefschnittverträglich, feinblättrig, dunkelgrün, dichte Grasnarbe, winterhart, krankheitsresistent».

Vielleicht ist der perfekte Rasen schon so altmodisch wie der grandiose Band «Asterix bei den Briten».

Alles Eigenschaften, an die sich mein Ex-Superrasen, wie sich jetzt einmal mehr nach dem langen Winter gezeigt hat, beim besten Willen nicht mehr erinnern kann. Er ist, und zwar schon lange, scheckig, bisweilen hellgelbgrünblass, verfilzt, durchmoost, schimmelig, irgendwie schrundig, dünnlich, ärmlich, uneben, gefurcht, verlottert – und sieht insgesamt aus wie das Feld einer Schlacht, die man wohl endgültig verloren hat. (Übrigens auch an den lieben Maulwurf, den man Grabowski nennt.) Da ist sie also, die Niederlage.

Eine Schlacht von gestern

Es sei denn, es wäre gar nicht mehr so angesagt, einen Grossteil seiner ohnehin spärlichen Freizeit darauf zu verwenden, mit den Nachbarn links und rechts und schräg gegenüber um den perfekten Rasen zu wetteifern. Wie man das halt macht, wenn man nahe dem Schwachsinn wohnt.

Den ondulierten, mit Chemikalien gedopten, hypernervösen und artifiziell verzärtelten, in Rasenforen durchdebattierten Rasen kann man doch theoretisch auch den diplomierten Greenkeepern der Bundesligisten oder der umliegenden Golfplätze überlassen. Sollte man sich dem Perfektionierungswahn und Optimierungsdrama unserer vernebelt ästhetizistischen Ära nicht wenigstens im eigenen Garten entschlossen entgegenstellen? Zum Beispiel dort, wo bald der Giersch triumphiert? Die Stelle würde sich anbieten.