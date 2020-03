Kommentar zur Corona-Krise – Auf Distanz gehen – und die Krise gemeinsam meistern Der Bundesrat hat drastische Massnahmen beschlossen. Hier der Kommentar von Stefan Geissbühler. Meinung Stefan Geissbühler

Es sind absolut drastische Massnahmen von historischem Ausmass, die der Bundesrat beschlossen und kommuniziert hat. Es braucht Zeit, um diese Nachrichten zu verdauen – und sich klar darüber zu werden, welche Auswirkungen sie haben werden. Sicher ist, dass sich die Massnahmen äusserst stark auswirken werden. Auf die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft – schlicht auf unser tägliches Leben. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Und ebenso klar ist, dass es ein langer Weg zurück in die Normalität sein wird.