Ein Bild geht um die Welt: Die Momentaufnahme des Berner Rattenjägers Werner Leuenberger, der im Juli 1984 mit seiner Beute dem Abwasserkanal unter der Kreuzgasse in Bern entsteigt, wird in New York und anderen Städten in Ausstellungen gezeigt und in der «New York Sunday Times» 1991 besprochen.

Michael von Graffenried, alle Bilder Staatsarchiv des Kantons Bern PBA BZ D 409 1-5, Bildredaktion: René Wüthrich