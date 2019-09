Auf weiter Spur ins Abenteuer

In der Morgendämmerung nehmen Therese, Walter und ich den schmalen Bergweg unter die Füsse, derweil Philipp losgaloppiert: Wegen des schweren, unhandlichen Kamerakoffers hat er sich für den Aufstieg einen Guide mit zwei Pferden organisiert. Als wir das Hochplateau erreichen, verschlägt es uns den Atem – nicht wegen der dünnen Luft, sondern wegen des Panoramablicks. Eine scheinbar unendlich weite Steppe in allen Nuancen von Naturbrauntönen eröffnet sich vor uns, flankiert von Felsformationen, die wie Zacken eines schlafenden Riesendrachens wirken. Wir stehen da und staunen.

Märchenhafte Granitformationen: Weitblick im Gorchi-Tereldsch-Nationalpark. Foto: Philipp Rohner

«Besser einmal mit eigenen Augen sehen als tausendmal von anderen hören» lautet ein mongolisches Sprichwort. Wer es aufschrieb, muss an einem solch magischen Ort gestanden haben. Erste Sonnenstrahlen kitzeln das Gesicht. Fast andächtig bemerkt Walter, endlich könne er sich vorstellen, was ihre Tochter dazu getrieben habe, vor ein paar Jahren als Nomadin durch die Mongolei zu ziehen. Therese nickt und lächelt.

Lebenstraum erfüllen

Es ist auch diese Suche nach familiären Spuren, die das sympathische Rentnerpaar aus dem Urnerland zum Zarengold-Abenteuer bewogen hat. Andere erfüllen sich mit der Robinsonade durch Russland, die Mongolei und China «einen Lebenstraum». Eine Gruppe Bahnfans aus Österreich will «unbedingt mit der mythischen Transsib» fahren. Und natürlich hat es auch Spätromantiker dabei, die sich so den dritten, vierten oder fünften Frühling versüssen. Insgesamt sind es 178 Teilnehmer, die meisten aus Europa. Sie alle haben vor sechs Tagen in Moskau den Sonderzug bestiegen. Fotograf Philipp und ich dagegen absolvieren ein individuelles Programm und stossen erst im sibirischen Irkutsk, über 5000 Kilometer östlich der Hauptstadt, zur Reisegesellschaft.

Himmlisches Gemälde: Kunst ziert das Gewölbe der russisch-orthodoxen Epiphanie-Kathedrale von Irkutsk. Foto: Philipp Rohner

Irkutsk empfängt uns mit einem Schneeflockentanz. Was wir im Flugzeug gelesen haben: Dank florierendem Handel und dahin verbannten Dekabristen – das waren Adelige, die Bildung, Kultur und Stil mitbrachten – galt Irkutsk um 1900 als «Paris Sibiriens».

Auf dem Stadtrundgang begegnen wir Zeugen dieser Blütezeit. Etwa den vielfarbigen, oft herrschaftlichen Holzhäusern. Oder dem Heimatkundemuseum von 1883, der prächtige, maurische Bau ist das älteste Museum Sibiriens. Wir begegnen aber auch dem Denkmal von Zar Alexander III. Dieser Herrscher hat unsere Reise erst möglich gemacht – indem er 1891 die Transsibirische Eisenbahn initiierte. Ihr Bau dauerte ein Vierteljahrhundert, sie ist mit 9288 Kilometern die längste Bahnstrecke der Welt.

Sie preist Birken, lehrt Russisch und stilvoll Tee trinken: Olga Smirnowa hätte einen Orden als «beste Reiseleiterin» verdient. Foto: Philipp Rohner

Für unser Abenteuer noch wichtiger als der Zar ist aber Olga, die Reiseleiterin der Gruppe «Pink», der Philipp und ich zugeteilt sind. Insgesamt sind es acht Gruppen, jede umfasst 20 bis 25 Personen. Olga Smirnowa, 63, seit 40 Jahren mit ihrem Schulschatz verheiratet, amtete schon bei der ersten Zarengold-Fahrt 2001 als Gästebetreuerin. Dass sie es noch immer tut, hat mir ihrem Credo zu tun: «Wenn ich reisende Menschen begleiten darf, bin ich glücklich. Wenn ich glücklich bin, bleibe ich gesund.» Entsprechend aufgestellt geht sie ans Werk. Am einen Tag rezitiert sie zur Begrüssung eine Ode an den Birkenwald. Am nächsten gibt es Russischunterricht, am dritten eine Einführung in die Teekultur. Alles in ausgezeichnetem Deutsch, stets mit Engelsgeduld. Da wir blöderweise keinen «Beste Reiseleiterin der Welt»-Orden dabeihaben, verleiht ihr Philipp den Titel «Mütterchen Russland». Sie strahlt über beide Wangen.

Wilde Natur, endloser Baikalsee

Ebendiese Olga dirigiert uns am nächsten Tag kurz nach acht in den Bus. Eine Verspätung liegt nicht drin, das Tagesprogramm ist reich an Höhepunkten. Wobei es eigentlich immer derselbe Höhepunkt ist, einfach in verschiedenen Rollen. Er heisst Baikal, ist ein See – ein gigantisches blaues Naturwunder.

Mit 1,6 Kilometern ist er der tiefste und mit über 25 Millionen Jahren der älteste Süsswassersee der Erde. Seine maximale Breite beträgt 82 Kilometer, das ist minim kürzer als die Strecke Zürich– Basel. Er umfasst knapp 500 Mal die Wassermenge des Bodensees. Seine Temperatur steigt selbst im Sommer kaum über elf Grad, von Mitte November bis Anfang Mai ist er meist zugefroren.

Der tiefste, der älteste, der sauberste: Der Baikalsee ist ein See der Superlative und eine Augenweide. Foto: Getty Images

Von den etwa 1500 Tierarten im Baikalsee sind 70 Prozent endemisch, sie kommen also nur an diesem Ort vor. Dazu zählt auch die weltweit einzige Süsswasserrobbe Nerpa; wie sie da heimisch werden konnte, ist der Wissenschaft ein Rätsel. Und das Beste zum Schluss: In Gestalt von über 200 Flohkrebsarten hat der See eine eigene, natürliche «Kläranlage». Die kleineren vertilgen Algen und Bakterien, die grösseren sogar tote Fische oder ertrunkene Landwirbeltiere.