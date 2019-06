Aufklärung für Erwachsene

Von Nils Pickert (publiziert am Wed, 05 Jun 2019 03:00:17 +0000)

«Können Sie sich noch an ihren Aufklärungsunterricht erinnern? Gab es überhaupt welchen? Wie war das genau?»

Diese Fragen stelle ich in Gesprächen mit Erwachsenen in letzter Zeit häufig, nämlich immer dann, wenn befreundete Eltern mit Kindern im gleichen Alter wie meine Vierzehnjährige und mein Zwölfjähriger mir ihrerseits die P-Frage stellen. «Ähm, hast du schon mal über … naja, ich meine, sie werden ja auch älter … die ganze Zeit am Smartphone, da sollte man vielleicht».