Arktis: Pompeo wirft Russland und China «aggressives Verhalten» vor

Die USA wollen ihre Präsenz in der Arktis stärken, um nach Angaben von Aussenminister Mike Pompeo dem «aggressiven Verhalten» Chinas und Russlands in der ressourcenreichen Gegend zu begegnen. Die Arktis sei wegen ihrer Vorräte an Öl, Gas und Mineralien sowie wegen ihres Fischvorkommens zu einem Schauplatz des globalen Wettbewerbs geworden, sagte Pompeo am Montag vor einem Ministertreffen des Arktischen Rats im finnischen Rovaniemi.