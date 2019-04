«Besessen von Hass» – Trump wütet wieder

Besonders erregte den übellaunigen Trump, ein Mann mit einer bekannt kurzen Lunte, die Dienstags-Kolumne des Ökonomen und Nobelpreisträgers Paul Krugman in der «New York Times». Die «Fake News» über Russlands Einmischung seien Mueller zufolge eben nicht «fake» gewesen, schreibt Krugman. Eine «feindselige ausländische Macht» habe in den amerikanischen Wahlkampf 2016 «in der Hoffnung eingegriffen, Donald Trump im Weissen Haus zu installieren».

Trumps Lügen werden elaborierter

Trumps Wahlkampfstab sei dies bewusst gewesen, doch habe man die Hilfe gern angenommen. «Und als er an der Macht war, versuchte Trump, eine Untersuchung dieser Vorgänge zu blockieren», so Krugman weiter. Nichts daran ist falsch, aber diese Wahrheit ist unvereinbar mit dem Lügengeflecht Trumps und seines inneren Zirkels, das seit der Publizierung von Muellers Report mit jedem Tag elaborierter wird. Muellers Ermittlungen hätten mehr Schaden angerichtet als «ein paar Facebook-Anzeigen», die Russland geschaltet habe, verniedlichte beispielsweise Schwiegersohn Jared Kushner am Dienstag den Sachverhalt.

Weil die alarmierenden Tatsachen die Legitimität seiner Präsidentschaft infrage stellen, holte der bedrängte Präsident am Dienstag zum Rundumschlag gegen seine Feinde aus. Vor allem gegen die Medien zog er zu Felde: Krugman sei «besessen von Hass» und habe «wie auch die ‹Times› jegliche Glaubwürdigkeit verloren mit falschen und fehlerhaften Kolumnen über mich», twitterte Trump.

Dann verlangte er von der Zeitung eine Entschuldigung, «wie es schon einmal der Fall war nach der Wahl 2016». Trump lügt: Die «New York Times» hat sich noch niemals bei ihm entschuldigt. Und sie wird gewiss nicht seiner Forderung nachkommen, jetzt sei «eine viel grössere und bessere Entschuldigung am Platz». Denn nun müsse die «New York Times» «in die Knie gehen und um Vergebung betteln – sie ist wahrhaftig ein Feind des Volkes», wütete der Präsident.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. April 2019