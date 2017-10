Bei einem Konzert an der berühmten Casino-Meile in der US-Metropole Las Vegas sind nach Augenzeugenberichten Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN.

«Wir krochen über Tote», sagte die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson der Nachrichtenagentur dpa. Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Nachdem sie die Schüsse gehört hätten, seien sie zunächst in Deckung gegangen und dann geflüchtet.

Zeuge dachte zunächst an Feuerwerk

Ein weiterer Augenzeuge sagt dem Lokalsender KTNV, er habe zunächst gedacht, es werde Feuerwerk gezündet. Dann seien Menschen zu Boden gestürzt. Er selber sei von drei Kugeln gestreift worden. Schwere Verletzungen hat er aber nicht erlitten.

Er habe versucht anderen zu helfen. «Ein Mann ist in meinen Armen gestorben», sagt er Augenzeuge.

Sah, wie Menschen neben ihm zu Boden gingen: Augenzeuge auf KTNV.

Nachbar richtet Triagestation ein

Ein Mann, der in einem nahegelegenen Apartmenthaus arbeitet erzählt dem Sender, wie er fliehende Menschen ins Haus gelassen hatte und versuchte, Verletzten zu helfen. Sie hätten eine Triage der Verletzten vorgenommen, um die am schwersten Getroffenen zuerst den Ambulanzen zu übergeben. «Eine Frau hat es nicht geschafft. Wir haben sie zugedeckt», sagt der junge Mann.

Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass mindestens zwei Menschen getötet und 24 weitere verletzt wurden. 12 Opfer befänden sich in kritischem Zustand. Auch ein mutmasslicher Täter sei getötet worden. (rub/sda)