In Caracas eskaliert die Gewalt

Guaidó setzt alles auf eine Karte. Video: AFP

Das Militär geht zunehmend gewalttätig gegen die Demonstranten vor, nicht nur in Caracas, sondern auch in anderen Teilen des Landes. Die Uniformierten setzen Tränengas ein, und auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie ein gepanzertes Fahrzeug einen Demonstranten überrollt. In der Nähe des Lüftwaffenstützpunktes La Carlota schleuderten vermummte Regierungsgegner Steine und Molotowcocktails auf Nationalgardisten. Im Fernsehen sagte Verteidigungsminister Vladimiro Padrino: «Wir machen die Opposition für jede Art der Gewalt und des Blutvergiessens verantwortlich».

Begonnen hatte der jüngste Akt der venezolanischen Tragödie im Morgengrauen. «Der Moment ist gekommen», sagte Venezuelas Interimspräsident Juan Guaidó, als er sich s kurz vor sechs Uhr in Caracas in einer Videobotschaft an die Bevölkerung wandte. Neben Guaidó stand Leopoldo López, sein politischer Ziehvater. In der Nacht von Montag auf Dienstag war López aus dem Hausarrest befreit worden, in dem er seine 14-jährige Haftstrafe absass. Offensichtlich hatten sich an der Aktion auch reguläre Streitkräfte beteiligt.

Gebanntes Warten: Juan Guaidó und Leopoldo López. Foto: Twitter

Damit schien einzutreten, was sich die Opposition so sehr gewünscht und wozu Guaidó immer wieder vergeblich aufgerufen hatte, nachdem der Vorsitzende der Nationalversammlung am 23. Januar 2019 interimistischer Präsident geworden war: Dass sich Teile des Militärs vom sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro abwenden - zumindest so viele, um eine Aktion wie jene der vergangenen Nacht zu wagen. Entscheidend dürfte nun sein, wie gross Guaidós Rückhalt bei den Uniformierten wirklich ist. Und ob ihn auch hochrangige Offiziere unterstützen.

In den frühen Morgenstunden hielten sich Guaidó und López in der Flugwaffenbasis La Carlota in Caracas auf. Laut den Berichten venezolanischer Medien waren sie in Begleitung mehrerer Uniformierter. Im Gespräch mit Journalisten behauptete López, bedeutende «zivile und militärische Sektoren» hätten sich gegen Maduro gestellt. Die Opposition habe regelmässig mit diesen Gruppierungen kommuniziert. An seiner Befreiung aus dem Hausarrest seien Funktionäre des Geheimdienstes beteiligt gewesen. Im Internet verbreitete Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigten, wie sich Militärfahrzeuge um die Einrichtung postierten.