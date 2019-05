Kritischer Radiomoderator in Mexiko erschossen

Präsidentensprecher Jesús Ramírez Cuevas sprach via Twitter von einem «Anschlag auf den mexikanischen Journalismus». Die Regierung werde alles dafür tun, die Verantwortlichen zu finden.

Santiago war ein pensionierter Professor für die Bildung der indigenen Bevölkerung. Er hatte den lokalen Radiosender Estéreo Cafetal in San Agustín Loxicha im Bundesstaat Oaxaca gegründet.

@FrancMex "Mexican journalist Telésforo Santiago Enríquez was gunned down in cold blood on 2nd May 2019, in the southern state of #Oaxaca. ?Reporters Without Borders (RSF) calls on the Mexican authorities to shed all possible light on his murder." pic.twitter.com/mSEdK6CMBE

