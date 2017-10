Paddock könnte Anschlag auf weiteres Festival geplant haben

Stephen Paddock, der am Sonntag in Las Vegas mindestens 59 Menschen getötet hat, könnte bereits eine Woche früher einen Anschlag geplant haben. Am Wochenende vom 22. September hatte er in einem anderen Hotel in Las Vegas Apartments gemietet, wie das US-Portal «The Daily Beast» unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet. Von dort aus konnte man das zu diesem Zeitpunkt durchgeführte Life Is Beautiful Festival überblicken.

An jener Musikveranstaltung traten Pop-Grössen wie Lorde, Muse oder Wiz Khalifa vor rund 20'000 Zuschauern auf. Warum Paddock nicht schon damals geschossen hat, ist nicht bekannt. «The Daily Beast» spekuliert, dass er die Nerven verloren haben könnte oder seine Pläne kurzfristig änderte und stattdessen eine Woche später im Mandalay Bay eincheckte. Von dort aus richtete der 64-Jährige mit automatischen Waffen ein Blutbad am Route 91 Harvest Festival an. (chi)