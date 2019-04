Perus Ex-Präsident erschiesst sich vor Verhaftung

Alan García ist an den Folgen eines Suizidversuchs gestorben. Am Mittwochmorgen hatte sich der 69-Jährige in den Kopf geschossen, als ihn Polizisten wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft nehmen wollten.

Einem Bericht der Zeitung «El Comercio» zufolge klingelten die Einsatzkräfte gegen 6:25 Uhr an Garcías Wohnung in Lima im noblen Stadtteil Miraflores und forderten ihn auf, herunterzukommen, da gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. García habe daraufhin seine Anwälte angerufen, danach sei ein Schuss zu hören gewesen.