Russland reagiert gelassen auf Mueller-Bericht

Die russische Führung hat gelassen auf den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre reagiert. Der Bericht habe keinen Beweis dafür erbracht, dass Russland sich in die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 eingemischt habe, erklärte das Aussenministerium in Moskau am Freitag russischen Nachrichtenagenturen zufolge.