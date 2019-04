«Trump betrügt bei jeder Gelegenheit»

Wenn Rick Reilly dieser Tage Bücher signiert, schreibt er noch eine kleine, beleidigende Botschaft dazu. F*ck, drei Buchstaben und ein Sternchen, eine AntiWidmung sozusagen, dahinter der Nachname des Präsidenten. Trump, ohne Sternchen.

Reillys kürzlich erschienenes Buch heisst «Commander in Cheat: How Golf Explains Trump» und unterscheidet sich von all den anderen Schriften über den US-Präsidenten. Es ist keine Enthüllungsgeschichte, keine Insider-Story aus dem Weissen Haus, es ist ein Buch über Golf – und über Trump.