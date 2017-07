Trump feuert Scaramucci nach nur 10 Tagen

Der erst vor zehn Tagen als Kommunikationschef im Weissen Haus eingesetzte Anthony Scaramucci hat laut US-Medienberichten den Posten bereits wieder verloren.

Widersprüchliche Angaben gab es in US-Medien am Montag dazu, ob Scaramucci von sich aus zurücktrat oder von Präsident Donald Trump gefeuert wurde. Die «New York Times» und «Politico» berichteten, Trump habe Scaramucci auf Druck seines neuen Stabschefs John Kelly entlassen.

Vorgänger aus Protest zurückgetreten

Der Abgang Scaramuccis ist die nächste Wendung im dramatischen Machtkampf, der in den vergangenen Tagen die Nachrichten aus dem Weissen Haus dominiert hatte. Zunächst war am 21. Juli der Presssprecher des Weissen Hauses, Sean Spicer, aus Protest gegen die Anstellung von Scaramucci als Kommunikationschef zurückgetreten. Der griff gleich in den ersten Tagen im Amt Trumps Stabschef Reince Priebus öffentlich an. Trump entliess Priebus schliesslich am Freitag und benannte den bisherigen Heimatschutzminister John Kelly als Nachfolger. Kelly wurde am Montag als Stabschef vereidigt.

