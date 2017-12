Trump unterstützt Moore trotz Belästigungsaffäre

Eine Woche vor einer wichtigen Nachwahl im Bundesstaat Alabama unterstützt US-Präsident Donald Trump nun den umstrittenen Senats-Kandidaten Roy Moore. Mehrere Frauen beschuldigen den heute 70-Jährigen, sie vor Jahren belästigt zu haben. Darunter ist eine damals 14-Jährige.

«Die Demokraten weigern sich der massiven Steuersenkung auch nur eine Stimme zu geben», schreibt Trump auf Twitter. «Deswegen brauchen wir einen Sieg des Republikaners Roy Moore in Alabama.» Moores Stimme im Senat werde gebraucht, um Kriminalität und illegale Einwanderung zu stoppen, das Militär zu unterstützen und das ungeborene Leben zu schützen, so der US-Präsident.

Später hat der US-Präsident Moore offenbar persönlich angerufen und ihm seine Unterstützung zugesichert. «Ich habe gerade mit Präsident Donald Trump telefoniert. Er hat seine volle Unterstützung angeboten und gesagt, er brauche einen Kämpfer, der ihm im US-Senat hilft.» Er freue sich darauf, Amerika wieder grossartig zu machen – Trumps Wahlkampfslogan. Der Präsident habe ihm gesagt: «Zeig es ihnen, Roy!»

"Go get 'em, Roy!" - President Trump



Just got off the phone with President Trump who offered his full support and said he needs a fighter to help him in the US Senate.



I look forward to fighting alongside the President to #MAGA!