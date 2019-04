Trump verweigert Dinner mit «Feinden des Volkes»

Zum dritten Mal in Folge ist US-Präsident Donald Trump dem traditionellen Korrespondentendinner in Washington ferngeblieben. Stattdessen trat er am Samstag vor seinen Anhängern im Bundesstaat Wisconsin auf und griff dort zum wiederholten Mal die Medien des Landes an. Während die Dinnergäste in Washington in Abendgarderobe feierten, bezeichnete Trump sie in der 1100 Kilometer entfernten Stadt Green Bay als «Fake-News-Medien» und «Feinde des Volkes». Die Einschaltquoten zeigten, dass die Medien an Vertrauen verloren hätten, sagte der Präsident.