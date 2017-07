Trump wechselt seinen Stabschef aus

US-Präsident Donald Trump hat einen Schlüsselposten im Weissen Haus umbesetzt: Sein bisheriger Stabschef Reince Priebus verliert seinen Posten, neuer Stabschef wird der bisherige Heimatschutzminister John Kelly, wie Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt gab.

Ex-General Kelly habe als Minister einen «spektakulären Job gemacht» und sei «ein wahrer Star meiner Regierung», erklärte Trump.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....