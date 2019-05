Trump will Zölle verdoppeln – Schweizer Börse im Minus

Die negativen Nachrichten über die Handelsgespräche schlagen sich vor allem auf die Kurse der beiden Uhrenhersteller nieder. Entsprechend geben Swatch und Richemont nach. Asien gehört zu den wichtigsten Absatzmärkten. Doch auch Finanzwerte wie die UBS verlieren deutlich.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Druck im Handelsstreit drastisch erhöht. Am Sonntag kündigte er an, dass diesen Freitag die Zölle für chinesische Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar von zehn auf 25 Prozent erhöht würden. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen kämen zu langsam voran, schrieb Trump zur Begründung. China versuche nachzuverhandeln, dies wolle er nicht zulassen.

China erwägt Verschiebung oder gar Absage

Nach der Ankündigung erwägt Peking laut einem US-Zeitungsbericht, die für Mittwoch geplante Gesprächsrunde im Handelsstreit abzusagen. «China sollte nicht mit einer Pistole am Kopf verhandeln», zitierte das «Wall Street Journal» eine mit der Thematik vertraute Person. Allerdings sei eine endgültige Entscheidung darüber noch nicht getroffen worden.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Personen, dass China an eine Verschiebung der für Mittwoch in Washington angesetzten Handelsgespräche denke. Chefunterhändler und Vizepremier Liu He wollte mit einer rund 100-köpfigen Delegation zu der neuen Runde anreisen. Eigentlich hatte es Hoffnung gegeben, dass damit eine Lösung in dem andauernden Handelskrieg gefunden werden könnte.

Eskalation auf Pause

Trump hatte vor zehn Monaten Einfuhren bestimmter Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegt und zugleich eine mögliche Erhöhung auf 25 Prozent für den Januar signalisiert.

Im Dezember hatten sich beide Seiten beim G-20-Gipfel in Argentinien auf einen vorläufigen Waffenstillstand verständigt und beschlossen, Verhandlungen aufzunehmen. Für weitere Importe im Volumen von 50 Milliarden Dollar - vor allem im High-Tech-Sektor - ist der Satz bereits bei 25 Prozent.