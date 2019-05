Trumps Justizminister lässt Konflikt mit Kongress eskalieren

Am Mittwoch musste er dazu vor einem Ausschuss des Senats einen Tag lang Fragen beantworten – und hinterliess dabei einen zwiespältigen Eindruck. Barr habe «seinen Ruf in Flammen gesteckt», kommentierte die «Washington Post». Der vermeintlich unabhängige Jurist habe sich als ein weiterer «Speichellecker» Donald Trumps entpuppt.

Die Wut der Demokraten und vieler Medien gründet im vierseitigen Schreiben, mit dem Barr am 24. März die Ergebnisse der Untersuchung Muellers über die russischen Aktivitäten bei der Präsidentenwahl 2016 präsentierte. Die Kurzfassung fiel für Trump in dem Sinne wohlwollend aus, als dass sie nicht nur – richtigerweise – festhielt, dass der Sonderermittler keine kriminellen Absprachen des Trump-Teams mit Russland nachweisen konnte. Sie erweckte auch den Eindruck, dass die Untersuchung einer möglichen Justizbehinderung durch den Präsidenten nicht viel ergeben hatte. Die zahlreichen belastenden Aussagen dazu aus dem Bericht gab Barr in seinem Schreiben nur in einem verkürzten Halbsatz wieder.

Mueller beschwerte sich

Bis zur Veröffentlichung des Berichts verging dann fast ein Monat – eine Zeit, die Trump benutzte, um für sich die «totale Entlastung» zu reklamieren. Dabei hatte sich Mueller, wie diese Woche bekannt wurde, schon am 27. März beim Justizminister darüber beschwert, dass dessen Kurzfassung «Kontext, Wesen und Inhalt» seiner Arbeit nicht erfasse. Um es im Washingtoner Jargon zu sagen: Er beklagte sich über den Spin, mit dem Barr seine Zusammenfassung versehen hatte.

Trotzdem antwortete der Justizminister in einer Anhörung vor dem Kongress Anfang April auf die entsprechende Frage eines Demokraten, er wisse nicht, ob Mueller mit seiner Deutung einverstanden sei – was offensichtlich falsch war. Er verschwieg auch, dass ihn Mueller im gleichen Schreiben gebeten hatte, raschmöglichst seine eigene Zusammenfassung zu veröffentlichen. Hinzu kam die Pressekonferenz, die Barr abhielt, bevor er Muellers Bericht am schliesslich freigab – und die er als weitere Gelegenheit benutzte, um die für Trump unvorteilhaften Passagen herunterzuspielen.

Nach Ansicht der Demokraten ist all dies relevant, weil Barr sein Amt dazu gebraucht habe, den Präsidenten in der Öffentlichkeit von allen Vorwürfen freizusprechen, bevor diese Kenntnis vom Ergebnis des Berichts hatte. In der Senatsanhörung am Mittwoch verfestigte Barr dieses Bild, indem er das Verhalten Trumps gegenüber der Justiz durch alle Böden verteidigte.