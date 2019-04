USA setzen wieder auf Ausgrenzung Kubas

Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton bezeichnete Kuba zusammen mit Venezuela und Nicaragua als «Troika der Tyrannei». Für die Überweisungen von Geldern durch kubanischstämmige Familien in den USA an ihre Verwandten auf der Insel sollten neue Grenzen gesetzt werden, kündigte er in einer Rede in Miami an. Auch sollten solche Reisen eingeschränkt werden, die nicht Verwandtenbesuchen dienten.

Die Massnahmen sollten helfen, «dem kubanischen Regime die amerikanischen Dollar wegzunehmen», sagte Bolton. Die privaten Geldtransfers aus den USA stellen nach Schätzungen eine der wichtigsten Einnahmequellen Kubas dar.

Pompeo spricht Warnung aus

Wenige Stunden zuvor hatte bereits US-Aussenminister Mike Pompeo angekündigt, dass Klagen vor US-Gerichten gegen im Kuba-Geschäft tätige Unternehmen ab dem 2. Mai gesetzlich erlaubt sein sollen. Er warnte, «jede Person oder Firma, die in Kuba Geschäfte macht», solle diese Ankündigung beachten.

Effective May 2, under Title III of the LIBERTAD Act, U.S. citizens will be able to bring lawsuits against persons trafficking in property that was confiscated by the Cuban regime. After more than 22 years of delays, Americans will finally have a chance at justice.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17. April 2019