«America First» trifft «Ungarn zuerst»

Ob Rodrigo Duterte in Manila, Wladimir Putin in Moskau, Abdel Fattah el-Sisi in Kairo oder Muhammad bin Salman in Riad: Der amerikanische Präsident hat kaum etwas an ihnen und ihren Menschenrechtsverletzungen auszusetzen. Sogar dem Venezolaner Nicolas Maduro, den Trump loswerden will, zollt der Präsiddent Respekt: Der Mann in Caracas sei «ein harter Brocken», sagte Trump neulich.

Und am gleichen Tag, als Viktor Orbans geplanter Besuch in Washington bekannt wurde, brüskierte US-Aussenminister Mike Pompeo die deutsche Regierung, indem er einen geplanten Besuch in Berlin kurzfristig absagte. Der Vorgang widerspiegelte die politischen Präferenzen des US-Präsidenten.