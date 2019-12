Biden beschimpft Wähler als «verdammten Lügner»

Der Mann ergriff das Mikrofon und kritisierte den 77-Jährigen zunächst dafür, dass er «zu alt für den Job» sei. Damit aber nicht genug. Der Wähler verglich Biden anschliessend mit Donald Trump. Der US-Präsident habe zwar die Regierung der Ukraine dazu angestiftet, Ermittlungen gegen Biden einzuleiten, «aber Sie haben Ihren Sohn dorthin geschickt, um einen Job bei einer Gasfirma anzunehmen.» Damit hätten die Ukrainer Zugang zu Obama erhalten sollen, so der Wähler: «Sie verkaufen den Zugang zum Präsidenten genauso, wie Trump es getan hat.»

«Das ist nicht wahr»

An dieser Stelle unterbrach Biden den Mann und schimpfte: «Sie sind ein verdammter Lügner. Das ist nicht wahr, und niemand hat das je behauptet oder bewiesen.» Die Folge war ein Schlagabtausch.

Hintergrund des Vorwurfs ist die Ukraineaffäre. Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen Joe Biden ermuntert. Der US-Präsident wirft Biden vor, in seiner früheren Funktion als US-Vizepräsident versucht zu haben, seinen Sohn vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Hunter Biden war zwischen 2014 und 2019 beim Gaskonzern Burisma in der Ukraine beschäftigt. Biden bestreitet alle Vorwürfe.

«Lassen Sie uns Liegestütze machen, okay?»

Biden wehrte sich zudem gegen die Kritik an seinem Alter: «Wenn Sie meine Fitness infrage stellen, lassen Sie uns Liegestütze zusammen machen. Lassen Sie uns joggen gehen. Lassen Sie uns tun, was immer Sie wollen. Lassen Sie uns einen IQ-Test machen, okay?»

Trumps Wahlkampfteam versuchte Kapital aus dem unvorteilhaften Schlagabtausch zwischen Biden und dem Wähler zu schlagen. Das Team verbreitete das Video auf Twitter mit der Überschrift, dass Biden gegenüber einem pensionierten Farmer ausgerastet sei.

