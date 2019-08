Biden, der sicherste Garant für einen Sieg gegen Trump

Die zwei TV-Debatten sind vorbei und mit ihr die beiden Abende in Detroit am Dienstag und Mittwoch mit 20 demokratischen Präsidentschaftsbewerbern, die allesamt Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 besiegen wollen. Nur einer von ihnen wird diese Chance erhalten. Und keiner rechnet sich mehr aus als Joe Robinette Biden. Er ist der Oldtimer, ein gestandener Politico, der in Washington eine lange Spur hinterlassen hat, die bis in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückreicht. Um es nach den zwei Abenden in der einstigen Welthauptstadt des Autos vorweg zu sagen: Mindestens zehn der 20 demokratischen Bewerber auf der Bühne gäben einen besseren amerikanischen Präsidenten ab als Donald Trump. Und nach wie vor Favorit unter ihnen ist Biden, obschon er bei der ersten TV-Debatte im Juni in Miami keine sonderlich gute Figur machte. Gestern Abend war er besser, ohne freilich wirklich zu überzeugen. Es gelte, «die Seele Amerikas» wiederherzustellen, sagte der ehemalige Vizepräsident in Detroit. Das ist sein Programm: Zurück zum Status quo ante und hin zu einer politischen Kultur, die Donald Trump zerschmettert hat. Biden dagegen mochte diese Kultur: Sie war im Grossen und Ganzen berechenbar und bildete sich ein, anständig zu sein. In Detroit trug Joe Biden deshalb die Präsidentschaft Barack Obamas, an der er ja mitwirkte, wie eine Monstranz vor sich her und verwies auf diese und auf jene Errungenschaft der Obama-Administration. Gewiss, Joe Biden schaut auch nach vorne, er offeriert Pläne und Ideen, doch er bleibt Verfechter eines zurückhaltenden Reformierens. Biden hat im demokratischen Rennen laut den Umfragen bislang die Nase vorn, weil er am wenigsten riskant erscheint. Er bietet sich als sicherster Garant an für einen Sieg über den in demokratischen Augen beschämenden, ja katastrophalen Präsidenten. Und war Bidens Auftritt im Miami derart, dass es plötzlich riskanter schien, sich auf ihn als Bezwinger Donald Trumps zu verlassen, so dürfte diese Befürchtung nach der Debatte in Detroit wieder geringer geworden sein. Ihn zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu küren, könnte trotzdem ein Wagnis sein. Denn Aufbruchsstimmung verbreitet Joe Biden nicht.