Egal, was Trump tat – Bidens Vergehen wiegen schwerer

Doch jetzt sind die Fakten da. Das Transkript zeigt, dass Trump Wolodimir Selenski dazu gedrängt hat, Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden aufzunehmen – was nach Ansicht der Demokraten und vieler Verfassungsrechtler einem Machtmissbrauch gleichkommt. Und die Entwicklungen im Kongress legen den Schluss nahe: Die Demokraten bereuen gar nichts. Im Gegenteil: Die Zahl der Abgeordneten, die ein Impeachment-Verfahren unterstützen, ist noch einmal deutlich angestiegen. Am Mittwochabend waren es bereits 218 – und damit eine Mehrheit des Repräsentantenhauses.

All dies spitzte sich am Donnerstag mit der Veröffentlichung der Beschwerde noch zu, mit der ein Whistleblower die Affäre erst losgetreten hatte. Aus dem Brief des Whistleblowers an die Aufsichtsstelle über die Geheimdienste geht hervor, dass er nicht der einzige war, der in Trumps Umgang mit der Ukraine eine Grenzüberschreitung sieht. Er selbst sei bei dem Telefonat nicht zugegen gewesen, heisst es in der Beschwerde. Mehrere Mitarbeiter des Weissen Hauses, die Zeugen des Gesprächs wurden oder eine Mitschrift zu Gesicht bekamen, hätten sich aber über den Ablauf des Telefonats «tief verstört» gezeigt.

Transkript auf Server versteckt

Für grössere Aufregung sorgte auch ein zweiter, bisher unbekannter Teil der Beschwerde: Der Whistleblower wirft der Trump-Regierung vor, das Transkript im Wissen um seine Brisanz auf einem separaten Computerserver versteckt zu haben, das für geheime Zwecke vorgesehen ist, die Fragen der nationalen Sicherheit betreffen. Oder, um es in weniger Worten zu sagen: Der Whisteblower spricht von einem Cover-up. Auf Trump und sein Weisses Haus wirft das kein gutes Licht, und viele in Washington zogen wieder Vergleiche zum Watergate-Skandal, der zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Richard Nixon geführt hatte.