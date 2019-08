Chef der US-Waffenlobby telefoniert mit Trump

NRA-Chef LaPierre deutete am Donnerstag an, nach den jüngsten Attacken mit US-Präsident Donald Trump gesprochen zu haben. Die «Washington Post» berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, dass LaPierre den US-Präsidenten am Dienstag während eines Telefonats vor strengeren Hintergrundüberprüfungen von Waffenkäufern gewarnt habe.