«Dann wird kein amerikanischer Stützpunkt mehr sicher sein»

Der Iran reagierte am Sonntag zudem auf die Drohung Präsident Trumps mit weiteren amerikanischen Militärschlägen, falls der Iran Vergeltung für den Tod General Soleimanis übe. Am Samstag hatte Trump in einem Tweet gewarnt, die USA würden dann «52 iranische Ziele angreifen, einige davon auf höchster Ebene und sehr wichtig für den Iran und die Iraner». Die Zahl beziehe sich auf die 52 amerikanischen Diplomaten, die 1979 nach der Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Teheran in Geiselhaft genommen worden seien, so Trump.

Der iranische Religionsführer Ali Khamenei im Haus der Familie des Generals Qassem Soleimani. Khameneis Berater Hossein Deghan warnt vor einer Eskalation. Bild: Iran Supreme Leader Office/EPA

In einem Interview mit CNN am Sonntag warnte Hossein Deghan, der militärische Berater des iranischen Religionsführers Ali Khamenei, vor einer solchen Eskalation. Wenn dies geschehe, «wird kein amerikanischer militärischer Stab, kein amerikanisches politisches Zentrum, kein amerikanischer Militärstützpunkt und kein Kriegsschiff sicher sein».

«Trump-Anordnung aus Wut»

Unterdessen wurden in Washington neue Einzelheiten über die Entscheidung zur gezielten Tötung General Soleimanis bekannt. Demnach hatten militärische Berater dem Präsidenten nach den Angriffen auf die US-Botschaft in Bagdad durch pro-iranische Milizen mehrere Optionen für einen militärischen Vergeltungsschlag vorgelegt. Darunter befanden sich Luftangriffe auf Einrichtungen der Milizen sowie die Tötung von General Soleimani.

Offenbar hatten Militärs und Geheimdienste erwartet, dass sich Trump für eine weniger riskante Option entscheiden würde. Ungenannte Mitarbeiter des Präsidenten sagten der New York Times, die Fernsehbilder von den Attacken auf die US-Botschaft in Baghdad in der vergangenen Woche hätten den Präsidenten derart in Wut versetzt, dass er die Tötung Soleimanis angeordnet habe. Auch Vizepräsident Mike Pence und Aussenminister Mike Pompeo hätten eine harte Reaktion befürwortet.

Zweifel gibt es mittlerweile an der Begründung des Anschlags auf den iranischen General. Trump und General Mark Milley, der Vorsitzende des US-Generalstabs, sowie Aussenminister Pompeo hatten zunächst erklärt, man habe dadurch weitere bereits geplante iranische Anschläge verhindern wollen. Es habe sich mithin um Notwehr gehandelt.