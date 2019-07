Das Dilemma der Demokraten

Ob bei den TV-Debatten der demokratischen Präsidentschaftsbewerber oder im Kongress: Die Flügelkämpfe innerhalb der Partei werden härter, das Ziel, Trump 2020 aus dem Amt zu befördern und damit weiteren Schaden von der amerikanischen Republik abzuwenden, wird überschattet vom Grabenkrieg in der Partei.

Eskalation wegen Grenz-Gesetz

Entzündet hatte sich die Verschärfung des seit geraumer Zeit schwelenden Richtungsstreits an einem Gesetz zur Finanzierung der Grenzsicherheit, das unter anderem Gelder für die Behausung von Asylanten an der US-Grenze zu Mexiko bereitstellte. Wer dafür stimme, wolle «Kinder in Käfigen halten», begründete Ilhan Omar stellvertretend für ihre Mitstreiterinnen die Ablehnung der Vorlage.

Die demokratische Sprecherin Nancy Pelosi brachte die Vorlage mit der Mehrheit ihrer Fraktion trotzdem durch und kritisierte die vier jungen Abgeordneten in einem Interview mit der New York Times. Sie hätten «ihre Twitter-Welt, aber sie haben keinen Anhang gehabt», so Pelosi.

Daraufhin eskalierte der Streit, Ocasio-Cortez’ Sprecher Corbin Trent verstieg sich sogar zu der Behauptung, die «Feigheit der Demokratischen Partei» sei die «grösste Bedrohung der Menschheit».

Saikat Chakrabarti, der Stabschef der Abgeordneten, goss munter Öl auf die Flammen, als er die demokratischen Unterstützer des Grenz-Gesetzes mit den demokratischen Anhängern der Rassentrennung im US-Süden im vergangenen Jahrhundert verglich. Chicagos ehemaliger Bürgermeister Rahm Emanuel, ein Vertreter des moderaten Flügels, beschimpfte den Stabschef daraufhin als «rotznäsigen Punk».

Linksruck vermeiden

Die hässliche Auseinandersetzung illustriert das demokratische Dilemma: Im Gegensatz zur monolithisch hinter Trump aufgestellten Republikanischen Partei sind die Demokraten eine Sammlungsbewegung von Mitte rechts bis hin zur progressiven Linken. Weil die Partei eine Wählerkoalition aus Minderheiten, Frauen, jungen Amerikanern sowie Trump feindlich gesonnenen Wählern in den Swing-Distrikten des Repräsentantenhauses konstruieren möchte, versucht sie es allen recht zu machen.