Der «Ghetto-Präsident» hat viele Fans

Am Montagabend war es wieder einmal so weit. Es sollte die erste seiner «Sprechstunden» werden, so nennt er eine Serie landesweiter Kundgebungen, bei denen er mit den Menschen ins Gespräch kommen will. Alleine für diesen Monat sind sieben angesetzt. Er hatte seine Fans aufgerufen, unter dem Hashtag «Das Uganda, das ich sehen möchte» zu posten, was sich ihrer Meinung nach ändern müsste. Ein Nutzer schrieb, er wünsche sich ein Land, «das frei von Nepotismus ist».

Bobi Wine war gerade am Veranstaltungsort nördlich von Kampala eingetroffen, als die Polizei Tränengas abfeuerte und ihn mit anderen Mitgliedern seiner «People Power»-Bewegung verhaftete. Es war nicht das erste Mal, dass er ohne erkennbaren Grund verhaftet und nach ein paar Stunden wieder freigelassen wurde. Rechtswidrig sei das Vorgehen der Polizei, liess Bobi Wine seine Fans wissen. Sein Markenzeichen, das er auf jedem Foto trägt, ist ein rotes Barett. Er nennt es «Symbol des Widerstands».

Viele Mitstreiter sind in Haft

Als der Rapper in die Politik wechselte mit dem Vorhaben, nicht mehr nur zu besingen, was falsch läuft, sondern sich selbst dafür einzusetzen, dass sich etwas ändert, war das eine Kampfansage an den Autokraten Museveni. Mit 80 Prozent der Stimmen gewann Wine den Sitz in seinem Wahlbezirk, Jugendliche auf Motorrädern eskortierten ihn. Seither konnte er sich als Oppositionspolitiker im Parlament profilieren.

Doch beim Versuch, ihn einzuschüchtern, belässt es die Polizei nicht bei grundlosen Festnahmen und fadenscheinigen Verhören. Im Sommer vor zwei Jahren wurde während der Kommunalwahlen auf seinen Konvoi geschossen, sein Fahrer starb, Bobi Wine wurde festgenommen. Er behauptete, das Attentat hätte ihm gegolten. Laut seinen Anwälten wurde er mit Eisenstangen misshandelt.

Nachdem er nun nach der jüngsten Festnahme freigelassen worden war, gab Wine eine Pressekonferenz. Er stellte sie als Video online, sodass sie jeder mit einem Smartphone verfolgen konnte. «Respektiert das Gesetz, respektiert die Menschenrechte», forderte er. Viele seiner Mitstreiter, die er «Kameraden» nennt, seien noch immer in Haft. «Die ugandische Polizei hat gezeigt, dass sie nur im Interesse der Politik, im Interesse Musevenis handelt.» Schliesslich richtete er noch einmal eine Botschaft an die Regierung: «Wir werden euch 2021 besiegen.»