Der Meister des lukrativen Deals ist ein Verlierer

«Der kolossalste Betrug»

Der Playboy und selbsternannte Krösus wankte in jenen Jahren mehrmals am Rande des finanziellen Ruins – was ihn 1987 nicht davon abhielt, sich als Erfolgsmodell zu preisen. «Niemand in meinem Alter hat so viel erreicht wie ich», prahlte er in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin «Newsweek».

Dieser Mythos war bereits angekratzt worden, als herauskam, dass Trump nicht wie behauptet ein «Selfmade-Man» in bester amerikanischer Tradition war. Statt dessen hatte er sich an väterlichen Finanzspritzen und Ererbtem in Höhe von mehr als 400 Millionen Dollar hochgehangelt. Der Zaster floss dem Filius mittels dubioser Steuertricks zu, manche davon illegal.

Nun also stellt sich heraus, dass Trump trotz der väterlichen Zuwendungen gewaltige Verluste machte. Und er zahlte auf Grund dieser Verluste in acht der zehn von der Times untersuchten Jahre keinerlei Steuern - nicht einen Cent. Trumps Karriere als Politiker, befand daraufhin der demokratische Abgeordnete Bill Pascrell, sei «der kolossalste Betrug in der politischen Geschichte Amerikas».

Am Mittwoch meldete sich Trump zu Wort und twitterte, natürlich habe er Verluste gemacht, um Steuern zu sparen. Das sei «ein Sport» gewesen, so der Präsident. Und überhaupt handle es sich bei der Geschichte der «New York Times» mal wieder um «falsche Fake News». Fachleute sind allerdings anderer Meinung: Die von der «Times» verwendeten Daten erlaubten einen guten Überblick über den Zustand von Trumps Finanzen von 1985 bis 1994.