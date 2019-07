Der Verlust von Amerikas Soft Power

Das amerikanische Image litt jedoch an den Zuständen im Süden der USA: Rassentrennung, rassistische Gewalt gegen Afroamerikaner sowie ihre Unterdrückung inklusive der Verweigerung des Wahlrechts gaben ein denkbar schlechtes Bild ab. US-Eliten war klar, dass das internationale Ansehen des Landes ein Ende der Rassentrennung sowie Bürgerrechte für schwarze Amerikaner erforderte. Nicht nur, aber auch aus diesem Grund verabschiedete der Kongress auf Druck von Präsident Lyndon Johnson 1964 und 1965 wegweisende Bürgerrechtsgesetze.

Die Präsidentschaft Donald Trumps und insbesondere die Ereignisse dieser Woche, als Trump rassistische Tweets verbreitete und seine Anhänger bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greenville im Staat North Carolina zu rassistischen Sprechchören animierte, sind dem internationalen Ansehen der USA hingegen abträglich. Die Reputation der Vereinigten Staaten leidet, der Schaden wächst.

«Für viele Menschen rund um die Welt war es einmal mehr ein Beweis, dass ein Land, welches politisch und sozial derart kaputt ist, nicht als ein weltweiter Influencer gesehen werden kann», reagierte der aussenpolitische Experte Michael Hirsh in einem Essay im Webportal Foreign Policy auf Trumps jüngste Hasstiraden.

Die berühmten Worte des Politologen

Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass das Ansehen der USA leidet: Von klandestinen Interventionen der CIA über den Krieg in Vietnam bis hin zum Irakkrieg betrieben die Vereinigten Staaten eine Aussenpolitik, die oft auf internationalen Widerstand stiess und Imageschäden nach sich zog. Dennoch erholte sich das amerikanische Ansehen immer wieder.

Ob Hip Hop, US-Mode oder High Tech, ob US-Filme oder TV-Serien: Der Zeitgeist wurde und wird geprägt von amerikanischer Kultur und Risikofreudigkeit mitsamt der erfinderischen Kraft des Landes. Trotz aller Eskapaden bewahrte sich die Wirtschaftsmacht globalen Einfluss von einer Sorte, die der Politologe Joseph Nye 1990 als «Soft power» bezeichnet hatte. «Wenn ein Land andere Länder dazu bringt, das zu wollen, was es selbst will, dann sprechen wir von sanftem Einfluss oder ‹Soft power› im Gegensatz zu harter Macht, die anderen befiehlt, das zu tun, was man will», definierte Nye damals den Begriff.