Die Akteure in der Ukraine-Affäre

Der frühere Bürgermeister von New York ist seit April 2018 der persönliche Anwalt von Donald Trump. Manche sagen, er hätte Trump erst die Idee in den Kopf gepflanzt, dass es in der Ukraine Beweise gegen Joe Biden geben könnte. Und nicht nur das: Er soll auch glauben, dass es von der Ukraine aus den Versuch gegeben habe, die US-Wahl 2016 zugunsten der Demokraten zu beeinflussen. In dem Land soll sich zudem ein Computer mit als verschollen geltenden E-Mails der früheren US-Aussenministerin, First Lady und Trump-Gegnerin von 2016, Hillary Clinton, befinden.

Der Whistleblower schreibt, Giuliani sei eine «zentrale Figur» in dieser Sache. Trotz eindringlicher Warnung enger Mitarbeiter soll Trump den Verschwörungstheorien seines Anwalts Gehör geschenkt haben. Was in jenem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskij mündete, mit dem die Demokraten jetzt ein Impeachment-Verfahren begründen wollen.