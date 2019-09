«Die Dinge sind ausser Kontrolle»

Jesuina Alvez Bragas sitzt vor ihrer aus ein paar Latten und Wellblech zusammengenagelten kleinen Hütte. Ein Zimmer, davor eine Veranda mit einem Tisch aus einem rohen Brett. Sie hat Tapiokafladen und kalte Kartoffeln daraufgestellt, dazu gibt es Kaffee, so süss, dass die Zähne wehtun. So trinkt man ihn hier, auf dem Land, in Acre.