Die EU regiert die Welt Anu Bradford Die New Yorker Juristin lobt die Standards aus Brüssel. Matthias Kolb

Für ein paar Stunden ist Anu Bradford zurück im alten Leben. Nach ihrem Jus-Abschluss in Helsinki und einem Masterstudium an der Harvard University arbeitete die Finnin in Brüssel für eine grosse US-Anwaltskanzlei. «Das Wetter in Belgien hat sich nicht verändert», sagt die 44-Jährige über den Nieselregen, bevor sie den «Brussels Effect» erklärt. Ihr Buch ist gerade bei Oxford University Press erschienen und wird bereits als Standardwerk bezeichnet. Bradford, die in New York an der Columbia Law School lehrt, beschreibt darin, dass «die Europäische Union die Welt regiert», wie es im Untertitel heisst.

Niemand sonst sei in der Lage, einseitig wichtige Standards für so viele Bereiche der Wirtschaft zu setzen, an die sich sowohl Firmen als auch Staaten halten müssten, sagt sie. Die Datenschutzverordnung, die seit 2018 unter anderem den Nutzern das «Recht auf Vergessen» gibt, mag bekannt sein, aber ähnlich wichtig ist die Reach-Verordnung für Chemikalien. Sie trat 2007 in Kraft und gilt trotz enormer Widerstände und Klagen über angeblichen Protektionismus weiterhin.

Dass sich Firmen entscheiden, die strengen und oft teuren EU-Auflagen einzuhalten, hat mehrere Gründe: Sie brauchen den Zugang zu 500 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, und es wäre teurer, Produkte mit verschiedenen Standards herzustellen. In Brüssel gibt es zudem eine fähige Bürokratie, die diese Regeln durchsetzen kann – mit Strafen in Milliardenhöhe. Zudem spielt Washington unter Donald Trump seit dem Rückzug aus mehreren Freihandelsabkommen kaum eine Rolle mehr, sodass die EU ein Vakuum füllt.

Der Brexit soll ihre Theorie beweisen

Ihren Buchtitel leitet Bradford übrigens ab vom «California Effect» des Politologen David Vogel. Er beschrieb das Phänomen, dass der bevölkerungsreiche Bundesstaat an der Westküste durch strenge Auflagen, etwa für den Schadstoffausstoss von Autos, den US-Markt prägt. Genau verfolgt Bradford die Diskussion über den Umgang der EU mit künstlicher Intelligenz: «Wie setzt man Standards, ohne Innovationen zu verhindern und so den Rückstand auf die USA und China zu vergrössern?»

Kritiker Bradfords haben da so ihre Fragen: Gefährden Chinas Aufstieg und der Brexit nicht den «Brussels Effect»? Peking habe bisher wenig Engagement als Regulierer gezeigt, sagt sie, und wird seine Produkte noch lange auf den EU-Binnenmarkt bringen wollen. Dieser schrumpft zwar gerade um 67 Millionen Briten, aber Bradford hält es für «nahezu unmöglich», dass sich Grossbritannien ganz von den EU-Regeln lösen kann: «Der Brexit wird eher zeigen, wie wirkmächtig der Brüssel-Effekt ist.»

Auch andere Krisen hätten ihm nicht geschadet, weshalb die Finnin die Klagen über den Niedergang der EU führ fehlgeleitet hält. Im Gespräch zeigt sie sich als EU-Fan. Sie verbringt jedes Jahr mehrere Monate in Europa, ihre Kinder wachsen auf beiden Kontinenten auf. Auch in den USA sei die Zeit vorbei, als ihr Studenten sagten: «Ich nehme kein Europarecht, da könnte ich ja gleich das Recht der Sowjetunion studieren.» Gerade der Brüsseler Einfluss auf die Techbranche biete Kennern des EU-Rechts nun gute Karrierechancen.