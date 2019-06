«Die Mauer wird stärker, grösser, besser und billiger»

Die Faktenchecker der Washington Post werden also wieder viel Arbeit damit haben, all die Unwahrheiten und Fehlinformationen zu identifizieren, die Trump hier von sich gibt. Ein üblicher Trump-Auftritt eben.

Und weil ja in seiner Amtszeit bislang alles sehr gut gelaufen ist aus seiner Sicht, hat er jetzt einen neuen Wahlkampfslogan: «Keep America Great!» («Sorgt dafür, dass Amerika grossartig bleibt!») Dann der entscheidende Satz: «Ich stehe vor euch, um offiziell meine Kandidatur für eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten zu verkünden.» Minutenlanger Applaus.

Von der Lachnummer zum politischen Schwergewicht

Das ist alles aber schon etwas anderes als vor vier Jahren. Am 16. Juni 2015 ist Donald Trump in seinem Trump-Tower an der Seite seiner Frau Melania die Rolltreppe heruntergefahren, um zu verkünden, dass er Präsidentschaftskandidat werden will. Ein paar Reporter und Kameraleute waren da und ein paar Dutzend Schaulustige. Jetzt kommt Trump als politisches Schwergewicht auf die Bühne. Fast 20'000 jubeln ihm zu. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der unbestrittene Führer der Republikaner, der Grand Old Party. Ein Rockstar für die politische Rechte in den USA.

2015 ging Trump als Lachnummer in die Vorwahlen der Republikaner. Viele amüsierten sich über ihn. Ein New Yorker Immobilien-Löwe und Reality-TV-Star im Weissen Haus? Undenkbar! Kaum einer wettete auf Trump. Spenden flossen nur spärlich. Seine Kampagne galt als unterfinanziert und hochgradig unprofessionell. Die guten Wahlkampfmanager arbeiteten für andere Kandidaten, für ernstzunehmende Kandidaten.Trump liess sie alle hinter sich. Am Wahltag 2016 blieb ihnen das Lachen im Hals stecken.

Trump musste 2015 bei Null anfangen. Und hat es ins Weisse Haus geschafft. Dieses Mal schwimmt er in Wahlkampf-Geld: 80 Millionen Dollar haben Trumps Kampagne und das Republican National Committee, der Kampagnen-Arm der GOP, schon jetzt auf der Bank; weit mehr als alle 24 demokratischen Bewerber zusammen.