Diplomatie mit dem Hammer

Noch ist nicht klar, was genau die Einigung umfasst, die die USA und Mexiko am Wochenende in der Migrationsfrage gefunden haben. Wenn es aber stimmt, was Donald Trump am Montag andeutete – dass sich Mexiko zum sicheren Drittstaat für Asylbewerber erklären könnte –, wäre das ein politischer Erfolg für den US-Präsidenten.