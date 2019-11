Papierlose Amerikaner träumen weiter

Dreamers und ihre Realität

«Deferred Action for Childhood Arrivals» (DACA) bedeutet «Aufgeschobene Handlung bei Ankünften im Kindesalter» und war Teil der Einwanderungsregelung in den Vereinigten Staaten. Das Dekret schützte bestimmte illegale Einwanderer, die als Minderjährige in die USA gekommen waren, für zwei Jahre vor einer Abschiebung und ermöglichte ihnen den Zugang zu einer Arbeitserlaubnis.



Präsident Barack Obama hatte DACA 2012 erlassen. Sein Nachfolger Donald Trump ordnete am 5. September 2017 den Stopp des Programms an und wies den Kongress an, einen Ersatz für die Regelung auszuarbeiten.



Die betroffenen Migrantenkinder werden auch als Dreamer(Träumer) bezeichnet. Der Name geht zurück auf Obamas gescheiterten Gesetzentwurf «Development, Relief and Education for Alien Minors Act» – und auf die Hoffnungen der Betroffenen. (red)