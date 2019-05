Zu Bidens Gunsten wird angeführt, seine Wählbarkeit stehe ausser Frage und seine lange politische Erfahrung spreche ebenso für ihn wie seine Fähigkeit, Wähler aus der unteren Mittelklasse und der Arbeiterschicht anzuziehen. Eben jene Wähler, die Hillary Clinton besonders im oberen Mittleren Westen, also in Michigan und Wisconsin, an Trump verlor.

Der falsche Mann zur falschen Zeit

Viel aber spricht gegen diese Wahlwerbung. Joe Biden sei der «Davos Man» schlechthin und damit ein Vertreter des Ancien Régime, warnt der Kolumnist Roger Cohen in der «New York Times». Es stimmt: Joe Biden ist eine Kreatur einer politischen Landschaft, die durch den Wahlsieg Donald Trumps umgestaltet worden ist. Nicht weil er männlich ist und dazu von weisser Hautfarbe, wirkt Biden als ein Kandidat von gestern. Wie Hillary Clinton repräsentiert auch er eine im Gefolge der Grossen Rezession von 2008 diskreditierte Ära.

Sein Alter wäre gewiss kein Hindernis. Die Altersfrage in der amerikanischen Politik hat sich erledigt, seit sie der damals schon betagte Ronald Reagan 1984 bei der Debatte mit seinem jüngeren demokratischen Herausforderer Walter Mondale durch einen zündenden Witz entschärfte. Vielmehr ist es Bidens lange und nie hinterfragte Mitgliedschaft im Club der Globalisierer, die ihn zur riskanten Wette macht.

