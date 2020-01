Ein schwuler Jesus spaltet Brasilien

Das sind die Zutaten des brasilianischen Klamauk-Filmes «Die erste Versuchung Christi», der von der Komikertruppe «Porta dos Fundos» produziert wurde. Der Film hat in Brasilien eine kontroverse Diskussion darüber ausgelöst, wie weit Satire gehen darf.

Am Mittwoch hat ein Gericht in Rio de Janeiro bestimmt, dass der Streaming-Gigant den Film aus dem Programm streichen muss. Den Antrag auf einstweilige Verfügung hatte eine christliche Gruppe gestellt. Gemäss dem Urteil sei das Recht auf freie Meinungsäusserung «nicht absolut». Der Richter sagte, er wolle mit seiner Entscheidung die «Situation beruhigen».

Jetzt hat der Oberste Gerichtshof in Brasilien das Verbot bereits wieder aufgehoben. «Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Satire die Macht hat, die Werte des christlichen Glaubens zu untergraben, die mehr als 2000 Jahre alt und in der Überzeugung der Mehrheit der Brasilianer verwurzelt sind», schrieb Gerichtspräsident José Antonio Dias Toffoli am Donnerstag in seiner Begründung.

Brandbomben gegen Blödeleien

Dem juristischen Hick-Hack gingen Proteste von evangelikalen Klerikern, konservativen Politikern und Bürgergruppen zuvor. Auf der Kampagnenplattform Change.orgfordern weit über zwei Millionen, dass die Sendung gelöscht wird und sich die Macher entschuldigen, die Gefühle der Christen im Land verletzt zu haben.

Auch Präsidentensohn Eduardo Bolsonaro bezeichnete die Sendung auf Twitter als «Schrott», der die Werte Brasiliens «nicht repräsentieren» würde.

We are sorry that this garbage got this far in Poland. They do not represent Brazilian society and the repudiation of this film is coming from various parts. https://t.co/ZlcqzsNORy

— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) December 14, 2019