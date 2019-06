«Eine grossartige Show» hatten sie ihm versprochen

Unterdessen warten Premierministerin May und 13 Tory-Kandidaten für ihre Nachfolge darauf, was ihnen bevorsteht, wenn sich Trump nach dem Zeremoniellen am Dienstag ums Politische kümmern will. Auf May glaubt Trump jedenfalls nicht mehr viel Rücksicht nehmen zu müssen. Auch sie zählt für ihn zu den «Losern». Er hielt nie viel von ihr.

Im Scheinwerferlicht der «grossen Show», die Foreign-Office-Chef Hunt Trump versprach, wird sich stattdessen Hunts Vorgänger im Amt, Boris Johnson, nach vorn drängen wollen. Trumps persönlicher Favorit – was für ein Zufall – startete pünktlich zum Beginn des Trump-Besuchs seine eigene Wahlkampagne, für den Einzug in No 10.