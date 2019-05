Eine klare Warnung an Teheran

Damals kamen die Soldaten nach weniger als 24 Stunden wieder frei, nachdem die Aussenminister der beiden Länder miteinander telefoniert hatten. Europäische Diplomaten warnen vor der möglichen ungewollten Eskalation solcher Zwischenfälle, weil es auf hoher Regierungsebene zwischen Washington und Teheran keine direkten Kontakte mehr gebe, die es erlauben würden, solche Situationen schnell zu entschärfen.

Rede Rohanis erwartet

Zudem hatten die USA jüngst nochmals die Sanktionen gegen den Iran im Bereich der zivilen nuklearen Zusammenarbeit verschärft. Präsident Rohani hat für Mittwoch eine Rede angekündigt. Es wird erwartet, dass er dann erklärt, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nur noch mit Einschränkungen erfüllen werde. Trump war aus dem 2015 geschlossenen Abkommen ausgestiegen, die Europäer, Russland und China halten daran fest.

Während Boltons Rhetorik ungewöhnlich scharf ausfällt, ist es nicht unüblich, dass die USA eine Flugzeugträgergruppe in die Region verlegen. Bolton bestimmte das Ziel der Lincoln zwar nicht näher, doch die Website Navaltoday.com berichtete bereits nach Auslaufen des Schiffs Anfang April, der Verband solle nach gemeinsamen Rou­tineübungen mit dem Träger USS John C. Stennis und europäischen Streitkräften im Mittelmeer in den Persischen Golf und von dort weiter in den Indischen Ozean und den Pazifik fahren.

Über die Stationierung der Bomber gaben weder Bolton noch das Pentagon Details bekannt. Allerdings hat die US-Luftwaffe auf dem Stützpunkt al-Udeid in Katar ohnehin Dutzende Kampfjets stationiert, darunter bis Mitte März auch Langstreckenbomber vom Typ B-1 Lancer, die dann zu Wartungsarbeiten in die USA zurückbeordert wurden.

Solche Maschinen waren im April 2018 zu Angriffen auf ­Ziele in Syrien gestartet, die Präsident Trump als Reaktion auf einen Chemiewaffeneinsatz durch das Regime von Bashar al-Assadbefohlen hatte. Sie nahmen aber vor allem an Einsätzen gegen die Terrormiliz IS und in Afghanistan teil.