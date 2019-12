«Entscheidung 2020»: Hastige Demokraten, giftige Republikaner

Das Verfahren schwebt längst auch über dem Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten, die Trump im November 2020 an der Urne besiegen wollen. Mit Kamala Harris hat diese Woche eine frühere Spitzenkandidatin überraschend aufgegeben, noch bevor die erste Vorwahl stattgefunden hat. Und beim Nato-Gipfel in London machen sich die anderen Regierungschefs über ihn lustig – nicht zum ersten Mal.

Wie geht es im Impeachment-Verfahren weiter, warum beeilen sich die Demokraten so sehr? Was sagt das frühe Ausscheiden von Harris über das Bewerberfeld der Opposition? Und was sagen eigentlich Trumps Wähler zu der Figur, die der US-Präsident auf der internationalen Bühne abgibt? Darüber diskutieren im Tamedia-Podcast «Entscheidung 2020» Philipp Loser und US-Korrespondent Alan Cassidy.