Epstein-Skandal lässt Trump keine Ruhe

Besser als keine Strafe

Eine Verteidigungsrede also: Das war es, worauf Acostas Auftritt hinauslief. Es sei unbestritten, dass Epstein abscheuliche Taten begangen habe, sagte der Minister. Als er und sein Team von Bundesstaatsanwälten den Fall jedoch 2008 übernahmen, sei der Hedgefonds-Manager kurz davor gestanden, ganz ohne Gefängnisstrafe davonzukommen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von South Beach in Florida wollte demnach nur in einem einzigen Punkt Anklage gegen Epstein erheben, die keine grössere Strafe nach sich gezogen hätte. «Sie wollten ihn laufen lassen», sagte Acosta. «Das war für uns inakzeptabel. Wir wollten ihn im Gefängnis sehen.»

Um Epstein vor Gericht zu bringen, sei die Beweislage aber zu dünn gewesen, behauptete der Minister weiter. Deshalb habe er sich entschieden, mit den Anwälten des Financiers einen Deal abzuschliessen, der diesen immerhin für 13 Monate hinter Gitter brachte und zur Folge hatte, dass Epstein sich in einer Datenbank für Sexualstraftäter registrieren musste.

Auf die luxuriösen Haftbedingungen Epsteins – er durfte sechs Tage die Woche in seinem Büro verbringen – habe er keinen Einfluss gehabt. Auf Nachfragen von Journalisten deutete Acosta an, dass er heute anders vorgehen würde. Er begrüsse es auch sehr, dass die Bundesstaatsanwaltschaft in New York diese Woche ein neues Verfahren gegen Epstein eröffnet habe.

Alle sehen schlecht aus

Acosta sagte all das in die Kameras der Nachrichtensender, die seinen einstündigen Auftritt live übertrugen, und er tat es im Wissen darum, dass vor einem Fernseher im Weissen Haus einer sass, der alles genau verfolgte: Donald Trump. Der Präsident, der selber lange Zeit mit Epstein befreundet war, ist nach Medienberichten verärgert darüber, dass seine Regierung seit Tagen in Verbindung mit dem Missbrauchsskandal gebracht wird. Acostas Pressekonferenz war deshalb auch eine Art Plädoyer an Trump, ihn nicht zu feuern.